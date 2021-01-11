12月に売れた双眼鏡TOP10、コンパクトなケンコー製品が首位　2021/1/11

実売データ

2021/01/11 07:30

　「BCNランキング」2020年12月1日から31日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー

2位　PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）

3位　Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
オリンパス

4位　スポーツスターEX 10x25D CF
ニコンビジョン）

5位　スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）

6位　アトレックII HR8X32WP
（ビクセン）

7位　MONARCH 7 8x30
（ニコンビジョン）

8位　コールマン M8X21 ブルー
（ビクセン）

9位　8x25 WP II フォレストグリーン
（オリンパス）

10位　アリーナ M8X25
（ビクセン）

 
Do・Nature 7X18


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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