12月に売れた双眼鏡TOP10、コンパクトなケンコー製品が首位 2021/1/11
実売データ
2021/01/11 07:30
「BCNランキング」2020年12月1日から31日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
3位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（オリンパス）
4位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
5位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
6位 アトレックII HR8X32WP
（ビクセン）
7位 MONARCH 7 8x30
（ニコンビジョン）
8位 コールマン M8X21 ブルー
（ビクセン）
9位 8x25 WP II フォレストグリーン
（オリンパス）
10位 アリーナ M8X25
（ビクセン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
3位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（オリンパス）
4位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
5位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
6位 アトレックII HR8X32WP
（ビクセン）
7位 MONARCH 7 8x30
（ニコンビジョン）
8位 コールマン M8X21 ブルー
（ビクセン）
9位 8x25 WP II フォレストグリーン
（オリンパス）
10位 アリーナ M8X25
（ビクセン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。