10万円以下ノートPC売れ筋ランキングTOP10！　今一番売れている製品は？

「BCNランキング」2020年12月14日から20日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
2位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）
3位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）
4位 IdeaPad Slim 350
81W1010MJP（レノボ・ジャパン）
5位 IdeaPad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）
6位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
7位 Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）
8位 ASUS E210MA ピーコックブルー
E210MA-GJ001B（ASUS）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MWTK2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
2位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）
3位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）
4位 IdeaPad Slim 350
81W1010MJP（レノボ・ジャパン）
5位 IdeaPad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）
6位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
7位 Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）
8位 ASUS E210MA ピーコックブルー
E210MA-GJ001B（ASUS）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MWTK2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。