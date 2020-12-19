今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、　OPPO「A73」が初TOP10入り

「BCNランキング」2020年12月7日～13日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（SIMフリー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2020年12月7日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、シャープ「AQUOS sense4」が2週連続で首位を獲得した。
8位のOPPO「A73」は11月20日発売の新機種。先週の11位から3ランクアップして初めてTOP10に入った。
1位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
2位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
3位 Reno3 A（OPPO）
4位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
5位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
6位 A5 2020（OPPO）
7位 nova lite 3＋（Huawei Technologies）
8位 A73（OPPO）
9位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
10位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2020年12月7日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、シャープ「AQUOS sense4」が2週連続で首位を獲得した。
8位のOPPO「A73」は11月20日発売の新機種。先週の11位から3ランクアップして初めてTOP10に入った。
1位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
2位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
3位 Reno3 A（OPPO）
4位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
5位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
6位 A5 2020（OPPO）
7位 nova lite 3＋（Huawei Technologies）
8位 A73（OPPO）
9位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
10位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。