今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、　OPPO「A73」が初TOP10入り

実売データ

2020/12/19 17:30

　「BCNランキング」2020年12月7日～13日の日次集計データによると、AndroidスマートフォンSIMフリー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2020年12月7日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、シャープAQUOS sense4」が2週連続で首位を獲得した。

　8位のOPPO「A73」は11月20日発売の新機種。先週の11位から3ランクアップして初めてTOP10に入った。

1位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
2位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
3位　Reno3 A（OPPO）
4位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
5位　ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS
6位　A5 2020（OPPO）
7位　nova lite 3＋（Huawei Technologies
8位　A73（OPPO）
9位　AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
10位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
 
OPPO A73


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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