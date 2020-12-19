今売れてる10万円以下ノートPC、ASUSの「E210MA」が6位にランクイン　2020/12/19

実売データ

2020/12/19 12:00

　「BCNランキング」2020年12月7日～13日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC

2位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通

3位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC

4位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS

5位　Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン

6位　ASUS E210MA ピーコックブルー
E210MA-GJ001B（ASUS）

7位　IdeaPad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MWTK2J/A（アップル

9位　Ideapad L340
81LW00FHJP（レノボ・ジャパン）

10位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MWTL2J/A（アップル）
 
ASUS E210MA ピーコックブルー


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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