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今売れてるiPhone 12 mini対応スマホケースTOP10、シンプルなクリアケースや手帳型ケースがランクイン　2020/12/15

実売データ

2020/12/15 07:30

　「BCNランキング」2020年11月30日から12月6日の日次集計データによると、iPhone 12 mini対応スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 12 mini [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP20S-TT-CL（トリニティ

2位　iPhone12 mini ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア
5671IP054TP（テレホンリース）

3位　iPhone 12 mini ハイブリッド ケース TRANTECT クリア
PM-A20AHVCCR（エレコム

4位　iPhone 12 mini用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラック
RT-P26CC14/CBM（レイ・アウト）

5位　iPhone 12 mini ソフト ケース 極み
PM-A20AUCTCR（エレコム）

6位　iPhone 12 mini ハイブリッド ケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック
PM-A20ATSLFCBK（エレコム）

7位　iPhone 12 mini ハイブリッド ケース TOUGH SLIM フレームカラー リング付き ブラック PM-A20ATSLFCRBK（エレコム）

8位　iPhone 12 mini ハード ケース 極み
PM-A20APVKCR（エレコム）

9位　iPhone 12 mini用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P26ELC1/BR（レイ・アウト）

10位　iPhone 12 mini用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ダークネイビー
RT-P26ELC1/DN（レイ・アウト）
 
iPhone 12 mini用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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