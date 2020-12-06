今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone」同士の首位争い！SEが3週ぶりに位返り咲き 2020/12/6
「BCNランキング」2020年11月23日から29日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
11月23日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、「iPhone SE」が3週ぶりに1位を獲得した。「iPhone 12」シリーズ発売以降、首位争いはiPhone同士で繰り広げられている。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 mini（アップル）
4位 iPhone 12 Pro（アップル）
5位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
6位 iPhone 11（アップル）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense4（シャープ）
9位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
11月23日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、「iPhone SE」が3週ぶりに1位を獲得した。「iPhone 12」シリーズ発売以降、首位争いはiPhone同士で繰り広げられている。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 mini（アップル）
4位 iPhone 12 Pro（アップル）
5位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
6位 iPhone 11（アップル）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense4（シャープ）
9位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。