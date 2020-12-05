SSDでスピーディーにデータアクセス！　今売れている外付けSSDトップ10

「BCNランキング」2020年11月23日から29日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）
2位 SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）
3位 外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム）
4位 SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）
5位 SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）
6位 SSPH-UA 500GB
SSPH-UA500N/E（IOデータ機器）
7位 SSD-PGU3-A 480GB ホワイト
SSD-PG480U3-WA（バッファロー）
8位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（SanDisk）
9位 SSD-PGU3-A 960GB ブラック
SSD-PG960U3-BA（バッファロー）
10位 Extreme Portable SSD 2TB
SDSSDE60-2T00-J25（SanDisk）
10位 Portable SSD T5 500GB Alluring Blue
MU-PA500B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）
2位 SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）
3位 外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム）
4位 SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）
5位 SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）
6位 SSPH-UA 500GB
SSPH-UA500N/E（IOデータ機器）
7位 SSD-PGU3-A 480GB ホワイト
SSD-PG480U3-WA（バッファロー）
8位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（SanDisk）
9位 SSD-PGU3-A 960GB ブラック
SSD-PG960U3-BA（バッファロー）
10位 Extreme Portable SSD 2TB
SDSSDE60-2T00-J25（SanDisk）
10位 Portable SSD T5 500GB Alluring Blue
MU-PA500B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。