SSDでスピーディーにデータアクセス！　今売れている外付けSSDトップ10

実売データ

2020/12/05 18:00

　「BCNランキング」2020年11月23日から29日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー

2位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）

3位　外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム

4位　SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）

5位　SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）

6位　SSPH-UA 500GB
SSPH-UA500N/E（IOデータ機器）

7位　SSD-PGU3-A 480GB ホワイト
SSD-PG480U3-WA（バッファロー）

8位　Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（SanDisk

9位　SSD-PGU3-A 960GB ブラック
SSD-PG960U3-BA（バッファロー）

10位　Extreme Portable SSD 2TB
SDSSDE60-2T00-J25（SanDisk）

10位　Portable SSD T5 500GB Alluring Blue
MU-PA500B（SAMSUNG
 
SSD-PGU3-B/NL 1TB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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