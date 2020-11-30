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今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、オーディオテクニカのノイキャン搭載新製品が10位に登場　2020/11/30

実売データ

2020/11/30 12:00

　「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　11月16日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、オーディオテクニカ「Sound Reality ワイヤレスイヤホン ブラック」が先週16位から10位に浮上した。11月13日発売の新製品で、ノイズキャンセリング機能搭載で音質と通話品質の良さが特徴だという。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）

6位　QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）

7位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）

8位　Jabra Elite 85t Titanium Black
Elite 85t Titanium Black（GNオーディオジャパン）

9位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

10位　Sound Reality ワイヤレスイヤホン ブラック
ATH-CKR70TW BK（オーディオテクニカ）
 
ATH-CKR70TW BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています

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