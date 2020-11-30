今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、オーディオテクニカのノイキャン搭載新製品が10位に登場 2020/11/30 実売データ 2020/11/30 12:00 Tweet 完全ワイヤレスイヤホン 「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 11月16日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、オーディオテクニカ「Sound Reality ワイヤレスイヤホン ブラック」が先週16位から10位に浮上した。11月13日発売の新製品で、ノイズキャンセリング機能搭載で音質と通話品質の良さが特徴だという。 1位 AirPods Pro MWP22J/A（アップル） 2位 AirPods with Charging Case MV7N2J/A（アップル） 3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック WF-1000XM3(B)（ソニー） 4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー WF-1000XM3(S)（ソニー） 5位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック WF-XB700(B)（ソニー） 6位 QuietComfort Earbuds Triple Black （BOSE） 7位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー WF-XB700(L)（ソニー） 8位 Jabra Elite 85t Titanium Black Elite 85t Titanium Black（GNオーディオジャパン） 9位 AirPods with Wireless Charging Case MRXJ2J/A（アップル） 10位 Sound Reality ワイヤレスイヤホン ブラック ATH-CKR70TW BK（オーディオテクニカ） ATH-CKR70TW BK ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています Apple AirPods Pro ￥28,840 Amazonで購入する ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM3 : 完全ワイヤレス/ Amazon Alexa搭載 /Bluetooth/ハイレゾ相当 最大6時間連続再生 2019年モデル / マイク付き /ブラック WF-1000XM3 B ￥23,182 Amazonで購入する ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-XB700 : 重低音モデル / 最大9時間連続再生 / マイク搭載 2020年モデル ブラック WF-XB700 B ￥10,692 Amazonで購入する Bose QuietComfort Earbuds 完全ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング トリプルブラック Bluetooth接続対応 IPX4 最大6時間連続使用 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 低遅延ゲーミングモード搭載の完全ワイヤレスイヤホン、エム・ティ・アイから COMPLYからAirPods Pro専用イヤホンチップ登場！ 快適性＆遮音性が向上 声優の小岩井ことりさんの声が聞ける！ オウルテックの完全ワイヤレスイヤホン「OWL-BTTW-C01」 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html