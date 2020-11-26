無線LANルータでネット環境を再構築！　今売れている無線LANルータTOP10

実売データ

2020/11/26 17:30

　「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、無線LANルータの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC

2位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック
WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー

3位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）

4位　Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC

5位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）

6位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ホワイト
WSR-2533DHPL2-WH（バッファロー）

7位　Aterm WX3000HP
PA-WX3000HP（NEC）

8位　Aterm WG2600HP4
PA-WG2600HP4（NEC）

9位　11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター
WRC-2533GST2（エレコム

10位　無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps エアステーション QRsetup ハイパワー Giga Dr.Wi-Fi対応 WSR-300HP（バッファロー）
 
PA-WG1200HS4

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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