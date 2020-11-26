テレワークで需要高まるノートPC、いま売れ筋TOP10は？

実売データ

2020/11/26 12:05

　「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

4位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

5位　FMV LIFEBOOK AH50/E3
FMVA50E3W（富士通

6位　MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MYD82J/A（アップル）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN73J/A（アップル）

8位　LAVIE N15 カームレッド
N1565/AAR（NEC）

9位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
 
LAVIE N15


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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