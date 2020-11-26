テレワークで需要高まるノートPC、いま売れ筋TOP10は？ 実売データ 2020/11/26 12:05 Tweet ノートPC 「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 LAVIE N15 ネイビーブルー N1565/AAL（NEC） 2位 LAVIE N15 パールホワイト N1565/AAW（NEC） 3位 LAVIE N15 パールホワイト N1515/AAW（NEC） 4位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ MGN63J/A（アップル） 5位 FMV LIFEBOOK AH50/E3 FMVA50E3W（富士通） 6位 MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ MYD82J/A（アップル） 7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ MGN73J/A（アップル） 8位 LAVIE N15 カームレッド N1565/AAR（NEC） 9位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック FMVA42E1B1（富士通） 9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー MGN93J/A（アップル） LAVIE N15 ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 NECパーソナル PC-N1565AAL LAVIE N15 - N1565/AAL ネイビーブルー ￥126,280 Amazonで購入する NECパーソナル PC-N1565AAW LAVIE N15 - N1565/AAW パールホワイト ￥122,640 Amazonで購入する 最新 Apple MacBook Air Apple M1 Chip (13インチPro, 8GB RAM, 256GB SSD) - スペースグレイ ￥115,280 Amazonで購入する FUJITSU FMVA53E2W LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト ￥135,480 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） なぜ売れるトラックボール──モバイル需要で売上倍増 バッテリー性能が大きく飛躍！ Apple M1チップ搭載「MacBook Air」の第一印象 第11世代インテルCore搭載で1kg以下の14型ノートPC、ユニットコムから 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html