今売れてる有機ELテレビTOP10、55型BRAVIAが首位奪還 2020/11/25 実売データ 2020/11/25 12:00 Tweet 液晶テレビ 有機ELテレビ 「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー） 2位 VIERA TH-55HZ1800（パナソニック） 3位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック） 4位 BRAVIA KJ-55A9G（ソニー） 5位 4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ） 6位 VIERA TH-55HZ2000（パナソニック） 7位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー） 8位 BRAVIA KJ-48A9S（ソニー） 9位 BRAVIA KJ-65A9G（ソニー） 10位 REGZA 55X9400（東芝） KJ-55A8H ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 ソニー 55V型 有機EL テレビ ブラビア KJ-55A8H 4Kチューナー 内蔵 Android TV (2020年モデル) ￥209,448 Amazonで購入する パナソニック 55V型 4Kダブルチューナー内蔵 有機EL テレビ VIERA TH-55HZ1800 4K イネーブルドスピーカー搭載 首振り転倒防止スタンド搭載 2020年モデル ￥237,154 Amazonで購入する パナソニック 55V型 4Kダブルチューナー内蔵 有機EL テレビ VIERA TH-55GZ1000 Dolby Atmos(R)対応 ￥184,800 Amazonで購入する ソニー 55V型 有機EL テレビ ブラビア KJ-55A9G 4Kチューナー内蔵 Android TV機能搭載 Works with Alexa対応 2019年モデル ￥243,800 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 売上2.3倍で有機ELテレビ活況続く、シャープも参入で市場が活性化 バッファロー、PCとテレビの両方で使えるスティック型外付けSSD「SSD-PUTAシリーズ」 5万円台で4Kチューナー内蔵！ ドンキから格安のQLED液晶テレビ 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html