今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、Jabraの新作が初TOP10入り 2020/11/23 実売データ 2020/11/23 12:00 Tweet 完全ワイヤレスイヤホン 「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 AirPods Pro MWP22J/A（アップル） 2位 AirPods with Charging Case MV7N2J/A（アップル） 3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック WF-1000XM3(B)（ソニー） 4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー WF-1000XM3(S)（ソニー） 5位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック WF-XB700(B)（ソニー） 6位 QuietComfort Earbuds Soapstone （BOSE） 7位 Jabra Elite 85t Titanium Black Elite 85t Titanium Black（GNオーディオジャパン） 8位 AirPods with Wireless Charging Case MRXJ2J/A（アップル） 9位 ワイヤレスイヤホン ブラック ATH-SQ1TW BK（オーディオテクニカ） 10位 QuietComfort Earbuds Triple Black （BOSE） Jabra Elite 85t Titanium Black ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM3 : 完全ワイヤレス/ Amazon Alexa搭載 /Bluetooth/ハイレゾ相当 最大6時間連続再生 2019年モデル / マイク付き /ブラック WF-1000XM3 B ￥22,500 Amazonで購入する ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-XB700 : 重低音モデル / 最大9時間連続再生 / マイク搭載 2020年モデル ブラック WF-XB700 B ￥10,692 Amazonで購入する Bose QuietComfort 35 wireless headphones II ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン Amazon Alexa搭載 ブラック ￥29,700 Amazonで購入する Jabra Elite 85t Titanium Black (100-99190000-40) Bluetooth ワイヤレス イヤホン ANC ノイズキャンセリング ノイキャン ￥29,480 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 「鬼滅の刃」とコラボの完全ワイヤレスイヤホンを予約販売、オンキヨーから 声優の小岩井ことりさんの声が聞ける！ オウルテックの完全ワイヤレスイヤホン「OWL-BTTW-C01」 完全ワイヤレスイヤホン、3カ月で950個が線路に落下 防ぐには？ 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html