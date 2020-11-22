今売れてるスマートフォンTOP10、12 mini・12 Pro Max登場でiPhoneが上位独占 2020/11/22 実売データ 2020/11/22 09:00 Tweet iPhone スマートフォン Android 「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。 11月9日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、11月13日発売の「iPhone 12 mini」が首位を獲得。同日発売の「iPhone 12 Pro Max」は3位にランクインした。先週1位の「iPhone SE(2nd）」は2位に、3位、4位だった「iPhone 12」、「iPhone 12 Pro」はそれぞれ4位、5位にランクダウン。「iPhone 11」も根強い人気で6位に入り、1位から6位までを「iPhone」シリーズが独占した。 iPhone以外の動きでは、ソニーモバイルコミュニケーションズの「Xperia 5 Ⅱ」が先週の20位から10位に浮上。11月12日にNTTドコモが販売を開始した影響だ。 1位 iPhone 12 mini（アップル） 2位 iPhone SE（アップル） 3位 iPhone 12 Pro Max（アップル） 4位 iPhone 12（アップル） 5位 iPhone 12 Pro（アップル） 6位 iPhone 11（アップル） 7位 Reno3 A（OPPO） 8位 AQUOS sense3 basic（シャープ） 9位 Xperia 10 II（ソニーモバイルコミュニケーションズ） 10位 Xperia 5 II（ソニーモバイルコミュニケーションズ） iPhone 12 mini ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） SoftBank学割の対象プランに「スマホデビュープラン」追加、1年間2GBまで月額900円 マイナンバーカードと運転免許証の統合 2026年から可能な限り前倒しへ 「スマホ一つでオンラインで行政手続き」 まずは2022年にAndroid端末で 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html