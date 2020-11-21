今売れてる10万円以下ノートPC、MacBook Airが4位にランクイン 2020/11/21 実売データ 2020/11/21 12:00 Tweet ノートPC 「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 LAVIE N15 パールホワイト N1515/AAW（NEC） 2位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック FMVA42E1B1（富士通） 3位 VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136TS（ASUS） 4位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド MWTL2J/A（アップル） 5位 Ideapad L340 81LW002PJP（レノボ・ジャパン） 6位 IdeaPad L350 81Y3009MJP（レノボ・ジャパン） 7位 ASUS E210MA ピーコックブルー E210MA-GJ001B（ASUS） 8位 Ideapad L350 81Y300A1JP（レノボ・ジャパン） 9位 FMV LIFEBOOK AH43/E3 ガーネットレッド FMVA43E3R（富士通） 10位 dynabook C4 リュクスホワイト P1C4MPBW（Dynabook） MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 NECパーソナル PC-N1515AAW LAVIE N15 - N1515/AAW パールホワイト ￥91,000 Amazonで購入する 富士通 FMV LIFEBOOK AH42/E1（ブライトブラック）- 15.6型ノートパソコン[AMD Athlon Gold/メモリ 4GB / SSD 256GB / DVDドライブ]Microsoft Office Home ＆ Business 2019 FMVA42E1B1 ￥86,206 Amazonで購入する ASUS オフィス付きノートパソコン VivoBook 15 (Ryzen™ 7 3700U/ 8GB・SSD 512GB / 15.6インチ / FHD(1920 × 1080) / トランスペアレントシルバー / Microsoft Office Home and Business 2019【日本正規代理店品】【あんしん保証】X512DA-BQ1136TS/A ￥98,780 Amazonで購入する Apple MacBook Air (13インチPro, 一世代前のモデル, 1.1GHzデュアルコア第10世代Intel Core i3プロセッサ, 8GB RAM, 256GB) - ゴールド ￥109,780 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） デザインも機能も独自の魅力が満載！ HUAWEI MateBook最新モデル Mac用SoC「M1」搭載3機種、最安「Mac mini」なら税別7万2800円 メンズ向け新作コレクション「Hitch」を発売、コーチから 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html