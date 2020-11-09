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今売れてる完全ワイヤレスイヤホン、オーディオテクニカの新製品が初TOP10入り　2020/11/9

実売データ

2020/11/09 22:30

　「BCNランキング」2020年10月26日から11月1日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）

6位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）

7位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

8位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）

9位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド

10位　ワイヤレスイヤホン ブラック
ATH-SQ1TW BK（オーディオテクニカ
 
ATH-SQ1TW


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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