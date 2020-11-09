今売れてる完全ワイヤレスイヤホン、オーディオテクニカの新製品が初TOP10入り 2020/11/9 実売データ 2020/11/09 22:30 Tweet 完全ワイヤレスイヤホン 「BCNランキング」2020年10月26日から11月1日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 AirPods Pro MWP22J/A（アップル） 2位 AirPods with Charging Case MV7N2J/A（アップル） 3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック WF-1000XM3(B)（ソニー） 4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー WF-1000XM3(S)（ソニー） 5位 QuietComfort Earbuds Triple Black （BOSE） 6位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック WF-XB700(B)（ソニー） 7位 AirPods with Wireless Charging Case MRXJ2J/A（アップル） 8位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー WF-XB700(L)（ソニー） 9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック HA-A10T-B（JVCケンウッド） 10位 ワイヤレスイヤホン ブラック ATH-SQ1TW BK（オーディオテクニカ） ATH-SQ1TW ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM3 : 完全ワイヤレス/ Amazon Alexa搭載 /Bluetooth/ハイレゾ相当 最大6時間連続再生 2019年モデル / マイク付き /ブラック WF-1000XM3 B ￥20,664 Amazonで購入する Bose QuietComfort Earbuds 完全ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング トリプルブラック Bluetooth接続対応 IPX4 最大6時間連続使用 ￥33,000 Amazonで購入する ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-XB700 : 重低音モデル / 最大9時間連続再生 / マイク搭載 2020年モデル ブラック WF-XB700 B ￥12,870 Amazonで購入する JVC HA-A10T-B 完全ワイヤレスイヤホン 本体質量5.2ｇ小型軽量ボディ/最大14時間再生/防水仕様/Bluetooth Ver5.0対応/ブラック ￥5,836 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 成長率はAirPods以上！ 完全ワイヤレスイヤホンで前年比3.7倍売り上げたメーカーは？ オンキヨーとFULL-BKがコラボ、中身が見える完全ワイヤレスイヤホン発売 セブン‐イレブンでAnkerとSoundcoreが買える！ 11製品の販売開始 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html