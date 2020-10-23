　「BCNランキング」2020年10月12日から18日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）

2位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）

3位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）

4位　iMac 3.0GHz Intel Core i5
MRQY2J/A（アップル）

5位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

6位　ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）

7位　iMac 3.3GHz Intel Core i5
MXWU2J/A（アップル）

8位　iMac 3.1GHz Intel Core i5
MXWT2J/A（アップル）

9位　Mac mini 3.6GHz Intel Core i3
MXNF2J/A（アップル）

10位　iMac 3.8GHz Intel Core i7
MXWV2J/A（アップル）
 
LAVIE Home All-in-one


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。