　「BCNランキング」2020年10月5日から11日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）

2位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）

4位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

5位　FMV LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト
FMVA53E2W（富士通）

6位　LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）

7位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）

9位　MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MXK32J/A（アップル）

10位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）
 
LAVIE N15


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。