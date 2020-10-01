　「BCNランキング」2020年9月21日から27日の日次集計データによると、軽量ノートPC（1kg以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　FMV LIFEBOOK UH90/D2
FMVU90D2B（富士通）

2位　E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）

3位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

4位　LAVIE Pro Mobile ネイビーブルー
PM750/SAL（NEC）

5位　dynabook G6 パールホワイト
P1G6MPBW（Dynabook）

6位　LAVIE Note Mobile パールホワイト
NM750/RAW（NEC）

7位　dynabook G6 オニキスブルー
P1G6MPBL（Dynabook）

8位　FMV LIFEBOOK UH75/D2 ガーネットレッド
FMVU75D2R（富士通）

9位　LAVIE Note Mobile パールホワイト
NM550/RAW（NEC）

10位　LAVIE Note Mobile ネイビーブルー
NM750/RAL（NEC）

10位　LIFEBOOK U9310/DX
FMVU2803NP（富士通）
 
C223NA-GJ0018


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。