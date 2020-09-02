　「BCNランキング」2020年8月17日から23日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）

2位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

3位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

4位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

5位　LUMIX G100 標準ズームレンズ トライポッドグリップ付属
DC-G100V-K（パナソニック）

6位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）

7位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

8位　FUJIFILM X-A5 レンズキット ブラウン
F X-A5LK-BW（富士フイルム）

9位　α7 III ボディ
ILCE-7M3（ソニー）

10位　LUMIX GF9 ダブルレンズキット オレンジ
DC-GF9W-D（パナソニック）

10位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
 
DC-G100V-K


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。