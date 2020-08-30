8月17日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップルの「iPhone SE(2nd)」が15週連続の首位を獲得。TOP3に変動はなかった。5位のGoogle「Pixel 4a」は今週が初ランクイン。昨年10月に発売した「Pixel 4」の廉価版で、国内ではGoogle Storeで販売するほかソフトバンクで取り扱っている。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 11（アップル）
3位 Xperia 10 II（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
4位 arrows Be4 F-41A（富士通コネクテッドテクノロジーズ）
5位 Pixel 4a（Google）
6位 BASIO4（京セラ）
7位 Galaxy A41（SAMSUNG）
8位 AQUOS sense3（シャープ）
9位 iPhone 7（アップル）
10位 P30 lite（Huawei Technologies）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。