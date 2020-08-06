1位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）
2位 Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック
WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー）
3位 Aterm WG2600HS
PA-WG2600HS（NEC）
4位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation マットブラック
WSR-5400AX6-MB（バッファロー）
5位 無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）
6位 無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ホワイト
WSR-2533DHP3-WH（バッファロー）
7位 Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ホワイト
WSR-2533DHPL2-WH（バッファロー）
8位 Archer AX10
（TP-LINK Technologies）
9位 Aterm WG2600HP3
PA-WG2600HP3（NEC）
10位 360コネクト搭載867Mbps(規格値)対応Wi-Fiルーター
WN-DX1167R（IOデータ機器）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。