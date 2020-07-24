　「BCNランキング」2020年7月13日から19日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE Note Standard カームホワイト
NS600/RAW（NEC）

2位　LAVIE Note Standard カームホワイト
NS150/NAW（NEC）

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）

4位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）

5位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）

6位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MWTK2J/A（アップル）

8位　MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MXK32J/A（アップル）

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MWTL2J/A（アップル）

10位　dynabook T6
P1T6MPEG（Dynabook）
 
LAVIE N15


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。