1位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
2位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
3位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
4位 SSD 860 EVO 500GB
MZ-76E500B（SAMSUNG）
5位 WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）
6位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）
7位 WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
WDS500G2B0C（WesternDigital）
8位 SSD 860 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-76Q1T0B（SAMSUNG）
9位 CG3VW 240GB
CSSD-S6H2GCG3VW（シー・エフ・デー販売）
10位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。