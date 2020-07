MARVEL/STARK INDUSTRIESモデル:FIND YOUR MUSIC FIND YOUR HEROES.

*「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割(パソコンの場合)をカバーしています。

「BCNランキング」2020年6月29日から7月5日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AirPods ProMWP22J/A(アップル)2位 AirPods with Charging CaseMV7N2J/A(アップル)3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM3(B)(ソニー)4位 AirPods with Wireless Charging CaseMRXJ2J/A(アップル)5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバーWF-1000XM3(S)(ソニー)6位 MARVEL/STARK INDUSTRIESモデル:FIND YOUR MUSIC FIND YOUR HEROES.ATH-CK3TW SI(オーディオテクニカ)7位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラックWF-XB700(B)(ソニー)8位 MARVEL/Tony Starkモデル:FIND YOUR MUSIC FIND YOUR HEROES.ATH-CK3TW TS(オーディオテクニカ)9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラックHA-A10T-B(JVCケンウッド)10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-SP800N(B)(ソニー)