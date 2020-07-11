1位 LAVIE Note Standard カームホワイト
NS150/NAW（NEC）
2位 LAVIE Note Standard カームブラック
NS150/NAB（NEC）
3位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
4位 LAVIE Note Standard カームレッド
NS150/NAR（NEC）
5位 Ideapad L340
81LW00HMJP（レノボ・ジャパン）
5位 Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）
7位 E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）
8位 Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）
9位 MateBook D 15
BOHWAQHR8BNCNNUA（Huawei Technologies）
10位 Gateway NE575
NE575-A58Y/F（日本エイサー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。