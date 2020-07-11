　「BCNランキング」2020年6月29日から7月5日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE Note Standard カームホワイト
NS150/NAW（NEC）

2位　LAVIE Note Standard カームブラック
NS150/NAB（NEC）

3位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）

4位　LAVIE Note Standard カームレッド
NS150/NAR（NEC）

5位　Ideapad L340
81LW00HMJP（レノボ・ジャパン）

5位　Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）

7位　E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）

8位　Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）

9位　MateBook D 15
BOHWAQHR8BNCNNUA（Huawei Technologies）

10位　Gateway NE575
NE575-A58Y/F（日本エイサー）
 
LAVIE Note Standard カームレッド


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。