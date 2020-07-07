Summer Pockets REFLECTION BLUE

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年6月22日から28日の日次集計データによると、PCゲーム（パッケージ版）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 初回版（ビジュアルアーツ）2位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 豪華限定版 早期予約色紙付き（ビジュアルアーツ）3位 Minecraft PC/Mac版（マイクロソフト）4位 ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック 新生エオルゼア-漆黒のヴィランズ Windows版（スクウェア・エニックス）5位 信長の野望・大志 for Win（コーエーテクモゲームス）6位 ドラゴンクエストX いばらの巫女と滅びの神 オンライン（スクウェア・エニックス）7位 爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀（アンバランス）8位 100万人のためのお得セット 3D囲碁・将棋・麻雀（アンバランス）9位 GRISAIA Phantom Trigger Vol.7 特装版（フロントウイング）10位 信長の野望・大志 with パワーアップキット（コーエーテクモゲームス）