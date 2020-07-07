1位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 初回版
（ビジュアルアーツ）
2位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 豪華限定版 早期予約色紙付き
（ビジュアルアーツ）
3位 Minecraft PC/Mac版
（マイクロソフト）
4位 ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック 新生エオルゼア-漆黒のヴィランズ Windows版（スクウェア・エニックス）
5位 信長の野望・大志 for Win
（コーエーテクモゲームス）
6位 ドラゴンクエストX いばらの巫女と滅びの神 オンライン
（スクウェア・エニックス）
7位 爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀
（アンバランス）
8位 100万人のためのお得セット 3D囲碁・将棋・麻雀
（アンバランス）
9位 GRISAIA Phantom Trigger Vol.7 特装版
（フロントウイング）
10位 信長の野望・大志 with パワーアップキット
（コーエーテクモゲームス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。