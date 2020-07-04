6月22日週のSIMフリースマートフォン売れ筋ランキングはサムスンの「Galaxy A7 SM-A750C」が2週連続の首位を獲得した。以下、今週はOPPOの「Reno3 A」が新たにTOP10に加わっている。「Reno3 A」は6月25日に発売された新機種で、3位にSIMフリー版が、10位にUQモバイル版がランクインした。
1位 Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）
2位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
3位 Reno3 A（OPPO）
4位 Galaxy A20(UQ mobile)（SAMSUNG）
5位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
6位 Redmi Note 9S 6GB＋128GB（Xiaomi）
7位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
8位 AQUOS sense3(UQ mobile)（シャープ）
9位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
10位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。