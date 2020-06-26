1位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック
W-QA02BK（エレコム）
2位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ホワイトフェイス
W-QA03XWF（エレコム）
3位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック
W-QA03XBK（エレコム）
4位 Quick Charge 2.0対応 最大10Wで急速充電 卓上スタンド型 Qi ワイヤレス充電器スタンド ブラック OWL-QI10W04-BK（オウルテック）
5位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ゴールド
W-QA02GD（エレコム）
6位 ワイヤレス充電パッド-乗せるだけで急速充電- ホワイト
AWJ-PD6 WH（エアージェイ）
7位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W・2枚コイル・スタンドタイプ) ブラック
W-QS05BK（エレコム）
8位 メタル筐体 Qi規格対応ワイヤレス充電器(10W/5W・スタンド) シルバー
W-QS04SV（エレコム）
9位 メタル筐体 Qi規格対応ワイヤレス充電器(10W/5W・卓上) シルバー
W-QA11SV（エレコム）
10位 メタル筐体 Qi規格対応ワイヤレス充電器(10W/5W・スタンド) ゴールド
W-QS04GD（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。