　「BCNランキング」2020年6月1日から7日の日次集計データによると、SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）

2位　SSD 860 EVO 500GB
MZ-76E500B（SAMSUNG）

3位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）

4位　SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）

5位　WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
WDS500G2B0C（WesternDigital）

6位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）

7位　WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）

8位　SSD 860 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-76Q1T0B（SAMSUNG）

9位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）

10位　Crucial BX500 SSD 240GB
CT240BX500SSD1（Micron Technology）
 
MZ-76E500B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 