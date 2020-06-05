　「BCNランキング」2020年5月25日から31日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）

2位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）

3位　ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）

4位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

5位　iMac 3.0GHz Intel Core i5
MRT42J/A（アップル）

6位　iMac 3.6GHz Intel Core i3
MRT32J/A（アップル）

7位　iMac 2.3GHz Intel Core i5
MMQA2J/A（アップル）

8位　iMac 3.0GHz Intel Core i5
MRQY2J/A（アップル）

8位　ideacentre A340
F0ER000UJP（レノボ・ジャパン）

10位　Mac mini 3.6GHz Intel Core i3
MXNF2J/A（アップル）
 
MRT42J/A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 