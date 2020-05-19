　「BCNランキング」2020年5月4日から10日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）

2位　QRsetup エアステーション 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps 無線LAN親機 ツメの折れないLANケーブル付き WSR-2533DHPL-C（バッファロー）

3位　360コネクト搭載867Mbps(規格値)対応Wi-Fiルーター
WN-DX1167R（IOデータ機器）

4位　Aterm WG2600HS
PA-WG2600HS（NEC）

5位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）

6位　Wi-Fiルーター 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーション QRsetup ハイパワー Giga ブラック WSR-1166DHP4-BK（バッファロー）

7位　Aterm WG1200HS3
PA-WG1200HS3（NEC）

8位　Aterm WG2600HP3
PA-WG2600HP3（NEC）

9位　11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター
WRC-2533GST2（エレコム）

10位　Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター ブラック
WRC-2533GS2-B（エレコム）
 
WSR-2533DHP3-BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 