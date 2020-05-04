　「BCNランキング」2020年4月20日から26日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　3ボタン Bluetooth IRマウス ブラック
M-BT12BRBK（エレコム）

2位　Wireless Mouse M185 スイフトグレー
M185SG（ロジクール）

3位　M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse グラファイト トーナル
M590GT（ロジクール）

4位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）

5位　Wireless Mouse M185 レッド
M185RD（ロジクール）

6位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRSBK（エレコム）

7位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）

8位　Wireless Mouse M546 ダークナイト
M546BD（ロジクール）

9位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ レッド
M-XGM10DBRD（エレコム）

10位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
 
M-BT12BRBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 