1位 3ボタン Bluetooth IRマウス ブラック
M-BT12BRBK（エレコム）
2位 Wireless Mouse M185 スイフトグレー
M185SG（ロジクール）
3位 M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse グラファイト トーナル
M590GT（ロジクール）
4位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）
5位 Wireless Mouse M185 レッド
M185RD（ロジクール）
6位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRSBK（エレコム）
7位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
8位 Wireless Mouse M546 ダークナイト
M546BD（ロジクール）
9位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ レッド
M-XGM10DBRD（エレコム）
10位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。