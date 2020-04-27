　「BCNランキング」2020年4月13日から19日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。


1位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）

2位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーション QRsetup ハイパワー Giga Wi-Fiリモコン ブラック WSR-1166DHP3-BK（バッファロー）

3位　360コネクト搭載867Mbps(規格値)対応Wi-Fiルーター
WN-DX1167R（IOデータ機器）

4位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ホワイト
WSR-2533DHP3-WH（バッファロー）

5位　Aterm WG2600HS
PA-WG2600HS（NEC）

6位　QRsetup エアステーション 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps 無線LAN親機
WSR-2533DHPL（バッファロー）

7位　Wi-Fiルーター 11ac 866+300Mbps AirStation
WSR-1166DHPL（バッファロー）

8位　Aterm WG2600HP3
PA-WG2600HP3（NEC）

9位　11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター
WRC-2533GST2（エレコム）

10位　Aterm WG1200HS3
PA-WG1200HS3（NEC）

【画像】WSR-2533DHP3-BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 