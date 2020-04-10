　「BCNランキング」2020年3月30日から4月5日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE Note Standard カームホワイト
NS600/RAW（NEC）

2位　LAVIE Note Standard カームホワイト
NS150/NAW（NEC）

3位　LAVIE Note Standard カームブラック
NS600/RAB（NEC）

4位　FMV LIFEBOOK AH42/D3 ブライトブラック
FMVA42D3B（富士通）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MVH22J/A（アップル）

6位　LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MWTL2J/A（アップル）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）

9位　dynabook T6
P1T6KPEG（Dynabook）

10位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MVH42J/A（アップル）
 
MVH22J/A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 