　「BCNランキング」2020年03月16日から22日の日次集計データによると、HDMIケーブルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　スーパースリムイーサネット対応HDMIケーブル HDMI(タイプA)-HDMI(タイプA) 1m
DH-HD14SS10BK（エレコム）

2位　イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル 1.5m ブラック
DH-HD14EB15BK（エレコム）

3位　4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル
DH-HD14EK15/P（エレコム）

4位　イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル 1.0m ブラック
DH-HD14EB10BK（エレコム）

5位　HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル ブラック
RP-CHE10-K（パナソニック）

6位　HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル ブラック
RP-CHE15-K（パナソニック）

7位　HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) 1.0m
CAC-HD14EY10BK（エレコム）

8位　イーサネット対応 プレミアム HIGH SPEED HDMIケーブル 1.5m
DLC-HX15（ソニー）

9位　イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル ブラック
DLC-HJ15(B)（ソニー）

10位　イーサネット対応スーパースリムHDMIケーブル(A-A) 0.7m
DH-HD14SS07BK（エレコム）
 
DH-HD14SS10BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 