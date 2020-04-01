1位 スーパースリムイーサネット対応HDMIケーブル HDMI(タイプA)-HDMI(タイプA) 1m
DH-HD14SS10BK（エレコム）
2位 イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル 1.5m ブラック
DH-HD14EB15BK（エレコム）
3位 4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル
DH-HD14EK15/P（エレコム）
4位 イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル 1.0m ブラック
DH-HD14EB10BK（エレコム）
5位 HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル ブラック
RP-CHE10-K（パナソニック）
6位 HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル ブラック
RP-CHE15-K（パナソニック）
7位 HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) 1.0m
CAC-HD14EY10BK（エレコム）
8位 イーサネット対応 プレミアム HIGH SPEED HDMIケーブル 1.5m
DLC-HX15（ソニー）
9位 イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル ブラック
DLC-HJ15(B)（ソニー）
10位 イーサネット対応スーパースリムHDMIケーブル(A-A) 0.7m
DH-HD14SS07BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。