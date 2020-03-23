TW-E3A(B)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年03月09日から15日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。3月9日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは「AirPods Pro」が変わらない人気で5週連続の1位を獲得した。その他、今週は7位にヤマハの「TW-E3A(B)」がランクイン。昨年12月に発売された製品で、同社初の完全ワイヤレスイヤホン。1位 AirPods ProMWP22J/A（アップル）2位 AirPods with Charging CaseMV7N2J/A（アップル）3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM3(B)（ソニー）4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバーWF-1000XM3(S)（ソニー）5位 AirPods with Wireless Charging CaseMRXJ2J/A（アップル）6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラックHA-A10T-B（JVCケンウッド）7位 Empower Lifestyle ブラックTW-E3A(B)（ヤマハ）8位 JBL REFLECT FLOW ブラックJBLREFFLOWBLK（ハーマンインターナショナル）9位 XTREME XPLOSIVES ワイヤレスステレオヘッドセット ブラックHA-XC50T-B（JVCケンウッド）10位 ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルーHA-A10T-A（JVCケンウッド）