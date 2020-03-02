1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
7位 SoundPEATS TrueFree＋
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）
8位 JBL REFLECT FLOW ブラック
（ハーマンインターナショナル）
9位 AVIOT TE-D01g Black
（バリュートレード）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルー
HA-A10T-A（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。