　「BCNランキング」2020年02月03日から09日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 


1位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
     DE-C16L-10050WF（エレコム）

2位　モバイルバッテリー ホワイト
     DE-M01L-6400WH（エレコム）

3位　モバイルバッテリー ホワイトフェイス
     DE-M01L-6400WF（エレコム）

4位　モバイルバッテリー ホワイトフェイス
     DE-M04L-3200WF（エレコム）

5位　モバイルバッテリー ブラック
     DE-M01L-6400BK（エレコム）

6位　薄くて大容量5000mAhのSmart IC搭載モバイルバッテリー ホワイト
     OWL-LPB5005-WH（オウルテック）

7位　モバイルバッテリー Pile one ホワイト
     DE-M07-N6030WH（エレコム）

8位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ブラック
     DE-C16L-10050BK（エレコム）

9位　スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー 5200mAhタイプ ホワイト
     BSMPB5210P2WH（バッファロー）

10位　PSE認証適合品 モバイル充電バッテリー ホワイト
      MPC-CW5200PWH（マクセル）
 
DE-C16L-10050WF


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 