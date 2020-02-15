Reno A 64GB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年02月03日から09日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。2月3日週のSIMフリースマートフォンランキングでOPPO「Reno A 64GB」が1位を獲得した。同製品が週間1位となったのは発売直後の10月14日週以来、約4か月ぶり。現在、SIMフリースマートフォン市場はシャープ、ファーウェイ、OPPOの3社が上位でシェアを取りあう状況が続いている。1位 Reno A 64GB（OPPO）2位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）3位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）4位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）5位 AQUOS sense3(UQ mobile)（シャープ）6位 AX7（OPPO）7位 nova lite 3 POT-LX2J（Huawei Technologies）8位 Galaxy A20(UQ mobile)（SAMSUNG）9位 A5 2020（OPPO）10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）