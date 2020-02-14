　「BCNランキング」2020年02月03日から9日の日次集計データによると、スマートフォンケース（iPhone 11対応）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
     RT-P21CC2/CM（レイ・アウト）

2位　iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラック
     PM-A19CTSLFCBK（エレコム）

3位　iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー アイボリー
     PM-A19CTSLFCIV（エレコム）

4位　iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー/リング付 ブラック
     PM-A19CTSLFCRBK（エレコム）

5位　iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
     PM-A19CHVCCR（エレコム）

6位　iPhone 11用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
     RT-P21ELC1/BR（レイ・アウト）

7位　iPhone 11用『ディズニーキャラクター』/TPUソフトケース キラキラ
     RT-DP21A/MKM（レイ・アウト）

8位　iPhone 11用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/ブラック
     RT-P21ELC1/BB（レイ・アウト）

9位　iPhone 11専用iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック
     41-907351（Hamee）

10位　iPhone 11専用iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ベージュ
      41-907399（Hamee）
 
PM-A19CTSLFCシリーズ


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 