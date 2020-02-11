　「BCNランキング」2020年01月27日から02月02日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
DE-C16L-10050WF（エレコム）

2位　モバイルバッテリー ホワイト
DE-M01L-6400WH（エレコム）

3位　モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M04L-3200WF（エレコム）

4位　モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M01L-6400WF（エレコム）

5位　モバイルバッテリー ブラック
DE-M01L-6400BK（エレコム）

6位　モバイルバッテリー Pile one ホワイト
DE-M07-N6030WH（エレコム）

7位　スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー 5200mAhタイプ ホワイト
BSMPB5210P2WH（バッファロー）

8位　PSE認証適合品 モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CW5200PWH（マクセル）

9位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ブラック
DE-C16L-10050BK（エレコム）

10位　モバイルバッテリー レッド
DE-M01L-6400RD（エレコム）
 
Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 