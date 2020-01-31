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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年01月20日から26日の日次集計データによると、スマホケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラックPM-A19CTSLFCBK（エレコム）2位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリアRT-P21CC2/CM（レイ・アウト）3位 BASIO3(KYV43)専用 ハンドストラップ付 手帳横型ケースサイドマグネット式 ブラック 3851KYV43（テレホンリース）4位 AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7用ハイブリッドケースRT-AQSE3CC2/C（レイ・アウト）5位 iPhone 11 Pro用ハイブリッドケース クリアRT-P23CC2/CM（レイ・アウト）6位 iPhone 8用ハイブリッドケース クリアPM-A17MHVCCR（エレコム）7位 AQUOS sense2用ハイブリッドケース クリアRT-AQSE2CC2/CM（レイ・アウト）8位 iPhone 11 Pro用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラックPM-A19BTSLFCBK（エレコム）8位 iPhone 8用ZEROSHOCK/スタンダード ブラックPM-A17MZEROBK（エレコム）10位 Galaxy A20用ハイブリッドケース/極みPM-A20HVCKCR（エレコム）