　「BCNランキング」2020年01月20日から26日の日次集計データによると、スマホケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラック
     PM-A19CTSLFCBK（エレコム）

2位　iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
     RT-P21CC2/CM（レイ・アウト）

3位　BASIO3(KYV43)専用 ハンドストラップ付 手帳横型ケース
     サイドマグネット式 ブラック 3851KYV43（テレホンリース）

4位　AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7用
     ハイブリッドケースRT-AQSE3CC2/C（レイ・アウト）

5位　iPhone 11 Pro用ハイブリッドケース クリア
     RT-P23CC2/CM（レイ・アウト）

6位　iPhone 8用ハイブリッドケース クリア
     PM-A17MHVCCR（エレコム）

7位　AQUOS sense2用ハイブリッドケース クリア
     RT-AQSE2CC2/CM（レイ・アウト）

8位　iPhone 11 Pro用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラック
     PM-A19BTSLFCBK（エレコム）

8位　iPhone 8用ZEROSHOCK/スタンダード ブラック
     PM-A17MZEROBK（エレコム）

10位　Galaxy A20用ハイブリッドケース/極み
      PM-A20HVCKCR（エレコム）
 
PM-A19CTSLFCBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 