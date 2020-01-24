　「BCNランキング」2020年01月13日から19日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
     RT-P21CC2/CM（レイ・アウト）

2位　iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラック
     PM-A19CTSLFCBK（エレコム）

3位　AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7用ハイブリッドケース
     RT-AQSE3CC2/C（レイ・アウト）

4位　iPhone 11 Pro用ハイブリッドケース クリア
     RT-P23CC2/CM（レイ・アウト）

5位　BASIO3(KYV43)専用 ハンドストラップ付 手帳横型ケース
     サイドマグネット式 ブラック 3851KYV43（テレホンリース）

6位　AQUOS sense3/AQUOS sense3 lite/Android One S7用ソフトレザーケース
     薄型/磁石付 レッド PM-AQS3PLFURD（エレコム）

7位　Galaxy A20用ハイブリッドケース/極み
     PM-A20HVCKCR（エレコム）

8位　iPhone 8用ハイブリッドケース クリア
     PM-A17MHVCCR（エレコム）

9位　iPhone 11用『ディズニーキャラクター』/TPUソフトケース キラキラ
     RT-DP21A/MKM（レイ・アウト）

10位　iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー アイボリー
      PM-A19CTSLFCIV（エレコム）
 
RT-P21CC2/CM


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 