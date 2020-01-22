1位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
2位 CG3VX 480GB
CSSD-S6B480CG3VX（シー・エフ・デー販売）
3位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
4位 SSD 860 EVO 500GB
MZ-76E500B（SAMSUNG）
5位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
6位 SSD 860 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-76Q1T0B（SAMSUNG）
7位 SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）
8位 Crucial BX500 SSD 240GB
CT240BX500SSD1（Micron Technology）
9位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
10位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。