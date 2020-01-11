　「BCNランキング」2019年12月30日～2020年01月05日の日次集計データによると、10キーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　USBテンキーボード ブラック
TK-TCM011BK（エレコム）

2位　無線薄型テンキーパッド
TK-TDP019BK（エレコム）

3位　2.4GHzワイヤレステンキーパッド ブラック
TK-TDM017BK（エレコム）

4位　Bluetooth 薄型テンキーパッド
TK-TBP020BK（エレコム）

5位　2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード ブラック
TK-TCM012BK（エレコム）

6位　スリムテンキーボード Tabキー付き ブラック
BSTK11BK（バッファロー）

7位　USBテンキーボード シルバー
TK-TCM011SV（エレコム）

7位　有線薄型テンキーパッド
TK-TCP018BK（エレコム）

9位　有線テンキーボード Tabキー付き ホワイト
BSTK100WH（バッファロー）

10位 スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付き ブラック
BSTKH08BK（バッファロー）
 
USBテンキーボード ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 