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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2019年12月23日～29日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイスDE-C16L-10050WF（エレコム）2位 モバイルバッテリー ホワイトDE-M01L-6400WH（エレコム）3位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリーAUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ホワイトBSMPB6720P1WH（バッファロー）4位 モバイルバッテリー ホワイトフェイスDE-M01L-6400WF（エレコム）5位 単三電池4本タイプ 乾電池式充電器 ブラックQX-002BK（クオリティトラストジャパン）6位 モバイルバッテリー ホワイトフェイスDE-M04L-3200WF（エレコム）7位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリーAUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ブラックBSMPB6720P1BK（バッファロー）8位 モバイルバッテリー ブラックDE-M01L-6400BK（エレコム）9位 PSE認証適合品 大容量モバイル充電バッテリー ホワイトMPC-C6700PWH（マクセル）10位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー5200mAhタイプ ホワイトBSMPB5210P2WH（バッファロー）