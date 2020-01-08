　「BCNランキング」2019年12月23日～29日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
     DE-C16L-10050WF（エレコム）

2位　モバイルバッテリー ホワイト
     DE-M01L-6400WH（エレコム）

3位　スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー
     AUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ホワイト
     BSMPB6720P1WH（バッファロー）

4位　モバイルバッテリー ホワイトフェイス
     DE-M01L-6400WF（エレコム）

5位　単三電池4本タイプ 乾電池式充電器 ブラック
     QX-002BK（クオリティトラストジャパン）

6位　モバイルバッテリー ホワイトフェイス
     DE-M04L-3200WF（エレコム）

7位　スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー
     AUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ブラック
     BSMPB6720P1BK（バッファロー）

8位　モバイルバッテリー ブラック
     DE-M01L-6400BK（エレコム）

9位　PSE認証適合品 大容量モバイル充電バッテリー ホワイト
     MPC-C6700PWH（マクセル）

10位　スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー
      5200mAhタイプ ホワイト
      BSMPB5210P2WH（バッファロー）
 
DE-C16L-10050WF


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 