1位 Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
DE-C16L-10050WF（エレコム）
2位 モバイルバッテリー ホワイト
DE-M01L-6400WH（エレコム）
3位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー
AUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ホワイト
BSMPB6720P1WH（バッファロー）
4位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M01L-6400WF（エレコム）
5位 単三電池4本タイプ 乾電池式充電器 ブラック
QX-002BK（クオリティトラストジャパン）
6位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M04L-3200WF（エレコム）
7位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー
AUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ブラック
BSMPB6720P1BK（バッファロー）
8位 モバイルバッテリー ブラック
DE-M01L-6400BK（エレコム）
9位 PSE認証適合品 大容量モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-C6700PWH（マクセル）
10位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー
5200mAhタイプ ホワイト
BSMPB5210P2WH（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。