1位 Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
10050mAh DE-C16L-10050WF （エレコム）
2位 モバイルバッテリー ホワイト
6400mAH DE-M01L-6400WH（エレコム）
3位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス
3200mAh DE-M04L-3200WF（エレコム）
4位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス
6400mAh DE-M01L-6400WF（エレコム）
5位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー AUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ホワイト BSMPB6720P1WH（バッファロー）
6位 モバイルバッテリー ブラック
6400mAh DE-M01L-6400BK（エレコム）
7位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー AUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ブラック BSMPB6720P1BK（バッファロー）
8位 PSE認証適合品 大容量モバイル充電バッテリー ホワイト
6700mAh MPC-C6700PWH（マクセル）
9位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー 5200mAhタイプ ホワイト
BSMPB5210P2WH（バッファロー）
10位 PSE認証適合品 モバイル充電バッテリー ホワイト
5200mAh MPC-CW5200PWH（マクセル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。