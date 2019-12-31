Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2019年12月16日から22日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス10050mAh DE-C16L-10050WF （エレコム）2位 モバイルバッテリー ホワイト6400mAH DE-M01L-6400WH（エレコム）3位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス3200mAh DE-M04L-3200WF（エレコム）4位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス6400mAh DE-M01L-6400WF（エレコム）5位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー AUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ホワイト BSMPB6720P1WH（バッファロー）6位 モバイルバッテリー ブラック6400mAh DE-M01L-6400BK（エレコム）7位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー AUTO POWER SELECT搭載 6700mAhタイプ ブラック BSMPB6720P1BK（バッファロー）8位 PSE認証適合品 大容量モバイル充電バッテリー ホワイト6700mAh MPC-C6700PWH（マクセル）9位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー 5200mAhタイプ ホワイトBSMPB5210P2WH（バッファロー）10位 PSE認証適合品 モバイル充電バッテリー ホワイト5200mAh MPC-CW5200PWH（マクセル）