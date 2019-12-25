　「BCNランキング」2019年12月9日から15日の日次集計データによると、ワイヤレス対応充電器の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ホワイトフェイス
W-QA03XWF（エレコム）

2位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック
W-QA03XBK（エレコム）

3位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック
W-QA02BK（エレコム）

4位　BOOST UP Qi Wireless Charging Pad (5W)
F8M747bt（BELKIN）

5位　Qiワイヤレス充電器 ブラック
W-QS02BK（エレコム）

6位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ゴールド
W-QA02GD（エレコム）

7位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブルー
W-QA03XBU（エレコム）

8位　車載用電動オートホールド式ワイヤレス充電 スマートフォンクレイドル
SDA-SC510（パイオニア）

9位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) シルバー
W-QA02SV（エレコム）

10位　Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ピンク
W-QA03XPN（エレコム）
 
W-QA03XWF


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 