1位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ホワイトフェイス
W-QA03XWF（エレコム）
2位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック
W-QA03XBK（エレコム）
3位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブラック
W-QA02BK（エレコム）
4位 BOOST UP Qi Wireless Charging Pad (5W)
F8M747bt（BELKIN）
5位 Qiワイヤレス充電器 ブラック
W-QS02BK（エレコム）
6位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ゴールド
W-QA02GD（エレコム）
7位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ブルー
W-QA03XBU（エレコム）
8位 車載用電動オートホールド式ワイヤレス充電 スマートフォンクレイドル
SDA-SC510（パイオニア）
9位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) シルバー
W-QA02SV（エレコム）
10位 Qi規格対応ワイヤレス充電器(5W) ピンク
W-QA03XPN（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。