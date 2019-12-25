　「BCNランキング」2019年12月9日から15日の日次集計データによると、ミラーレスカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　↑（前週4位）α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

2位　↓（前週1位）Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）

3位　↓（前週2位）EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

4位　↓（前週3位）EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

5位　↑（前週8位）OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

6位　↑（前週9位）OLYMPUS OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）

7位　↓（前週5位）α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

8位　↓（前週6位）OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ブラウン
（オリンパス）

9位　↓（前週7位）OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）

10位 ↑（前週16位）OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ブラック
（オリンパス）
 
Z 50


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 