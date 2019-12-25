　「BCNランキング」2019年12月9日から15日の日次集計データによると、スマートフォン保護シート（iPhone 11用）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　極薄保護ガラス for iPhone 11 / iPhone XR
     SB-IA26-PFGA/SM（ソフトバンク）

2位　iPhone 11 [FLEX 3D] ブルーライト低減 複合フレームガラス
     TR-IP19M-G3-BCCCBK（トリニティ）

3位　iPhone 11用ガラスフィルム/0.33mm
     PM-A19CFLGG（エレコム）

4位　iPhone 11 [FLEX 3D] 複合フレームガラス
     TR-IP19M-G3-CCBK（トリニティ）

5位　iPhone 11用ガラスフィルム/0.33mm/BLカット
     PM-A19CFLGGBL（エレコム）

6位　iPhone 11用フルカバーフィルム/衝撃吸収/反射防止/透明/防指紋
     PM-A19CFLFPRN（エレコム）

7位　iPhone 11用フルカバーガラスフィルム/フレーム付 ブラック
     PM-A19CFLGFRBK（エレコム）

8位　iPhone 11用フルカバーフィルム/衝撃吸収/反射防止/BLカット/透明/防指紋
     PM-A19CFLFPBLR（エレコム）

9位　iPhone 11用フルカバーフィルム/衝撃吸収/防指紋/透明/高光沢/BLカット
     PM-A19CFLPBLGR（エレコム）

10位　TOUGH GLASS 3D for iPhone 11 ブルーライトカット
      DG-IP19M3DB3F（ディーフ）
 
SB-IA26-PFGA/SM


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 