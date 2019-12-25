1位 極薄保護ガラス for iPhone 11 / iPhone XR
SB-IA26-PFGA/SM（ソフトバンク）
2位 iPhone 11 [FLEX 3D] ブルーライト低減 複合フレームガラス
TR-IP19M-G3-BCCCBK（トリニティ）
3位 iPhone 11用ガラスフィルム/0.33mm
PM-A19CFLGG（エレコム）
4位 iPhone 11 [FLEX 3D] 複合フレームガラス
TR-IP19M-G3-CCBK（トリニティ）
5位 iPhone 11用ガラスフィルム/0.33mm/BLカット
PM-A19CFLGGBL（エレコム）
6位 iPhone 11用フルカバーフィルム/衝撃吸収/反射防止/透明/防指紋
PM-A19CFLFPRN（エレコム）
7位 iPhone 11用フルカバーガラスフィルム/フレーム付 ブラック
PM-A19CFLGFRBK（エレコム）
8位 iPhone 11用フルカバーフィルム/衝撃吸収/反射防止/BLカット/透明/防指紋
PM-A19CFLFPBLR（エレコム）
9位 iPhone 11用フルカバーフィルム/衝撃吸収/防指紋/透明/高光沢/BLカット
PM-A19CFLPBLGR（エレコム）
10位 TOUGH GLASS 3D for iPhone 11 ブルーライトカット
DG-IP19M3DB3F（ディーフ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。